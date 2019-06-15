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Жители Донбасса остались без воды после аварий на водопроводах

Жители Донбасса остались без воды после аварий на водопроводах
10:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Pixabay

Новости Украины: Из-за аварии на водопроводе на Донбассе сотни тысяч людей остались без воды.

В пятницу произошла авария на втором донецком водоводе, вследствие чего в области возникли перебои со снабжением водой.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць. "В Славянске, Краматорске и Дружковке уменьшены объемы подачи воды. Нет воды в Константиновке – она еще не успела дойти до города после устранения вчерашней аварии, как произошла новая", - сообщил руководитель региона и добавил, что изношенная система просто не выдерживает давления.

По словам Куця, ремонтники уже работают на месте аварии и обещают ликвидировать последствия прорыва до утра субботы. По словам Куця, ремонтники уже работают на месте аварии и обещают ликвидировать последствия прорыва до утра субботы.

Один из районов Донетчины остался без воды

"Но, в отличие от Славянска, Краматорска и Дружковки, в Константиновке вода будет не раньше чем, через 12 часов после завершения восстановительных работ. Для людей будет организован подвоз воды. Приношу свои извинения за неудобства", - отметил глава областной администрации.

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Вода, Донецкая область, Донбасс, Водоснабжение, Водопровод.
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