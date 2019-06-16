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На Луганщине перекрыли контрабанду дизтоплива из РФ

На Луганщине перекрыли контрабанду дизтоплива из РФ
01:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины: СБУ заблокировали контрабанду дизтоплива из России.

В Луганской области правоохранители заблокировали контрабанду дизтоплива из России. Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области незаконно проложен подземный трубопровод для перекачки дизтоплива. 

"Трубопровод выходил во двор частного домовладения, оттуда злоумышленники транспортировали продукцию на территорию бывшего госпредприятия, где находились емкости для хранения ГСМ", - отметили в пресс-центре.

Для легализации контрабандного товара правонарушители заключали фиктивные договоры с предприятиями и реализовывали топливо фермерским хозяйствам в Луганской области.

"По предварительной информации, к противоправной деятельности причастны учредители одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается реализацией ГСМ", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили оборудование для перекачки дизтоплива, цистерну емкостью 24 куб. метра и 15 тыс. литров дизтоплива в остатке. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около 500 тыс. грн.

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Трубопровод демонтирован. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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СБУ, Контрабанда, РФ, Луганщина, Дизтопливо.
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