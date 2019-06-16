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Взрыв в Киеве: спасатели разбирают завалы (Фото)

Взрыв в Киеве: спасатели разбирают завалы (Фото)
04:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrinform.ru

Новости Украины: Спасательная служба Киева разбирает завалы после взрыва.

Специалисты коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" разбирают завалы после взрыва в Шевченковском районе столицы, на улице Тургеневская, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили" - заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружены.

По словам Ткачука, частями разрушенных гаражей повреждена газовая труба.

В Киеве произошел мощный взрыв

"Часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения. Повреждения ликвидируют", - подытожили в КГГА.

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Киев, Взрыв, Спасатели, ГСЧС.
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