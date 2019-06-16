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На Одесщине заместитель военного комиссара разоблачен на взятке

На Одесщине заместитель военного комиссара разоблачен на взятке
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: vppdr.gp.gov.ua/

Новости Украины: В Одесской области заместитель военного комиссара задержан за взятку.

Заместитель руководителя Доброславского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки разоблачен на взятке.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Установлено, что за содействие в прохождении гражданином К. военно-врачебной комиссии и выдачу призывнику военного билета подполковник Н. требовал от отца неправомерную выгоду в сумме 1 тысяча долларов. После получения 14 июня этой взятки военного чиновника задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины", отметили в прокуратуре.

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Следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия. Готовится сообщение о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от должности. Досудебное расследование продолжается.

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Прокуратура, Взятка, Одесщина, Заместитель военного комиссара.
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