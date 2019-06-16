Штаб ООС: Боевики НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, есть раненый

Новости Украины: За субботу, 15 июня, противник 21 раз нарушили режим прекращения огня, применял запрещенные минскими соглашениями оружие, ранен один боец ВСУ.

Боевики незаконных вооруженных формирований 21 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За текущие сутки один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: два раза Лебединское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза окраину населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия; Новотроицкое – из стрелкового оружия; Красногоровка – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия; трижды Водяное - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Верхнеторецкого - со станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Пески - с 82 мм гранатомета и станкового противотанкового гранатомета", - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты Станица Луганская, Новолуганское, Крымское, Травневый.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: дважды вблизи населенного пункта Водяное - из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил: окраину Крымского - из стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, район проведения операции Объединенных сил посетил член наблюдательного совета "Атлантического совета" генерал США в отставке Дэвид Петреус и директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст. Встречу с американцами провел командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. Во время встречи он сообщил Петреусу и Хербсту о текущей ситуации по безопасности в районе проведения ООС.