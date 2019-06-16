Скачать
Воскресенье, 16.06.2019
Румыния приветствует последние события в Молдове
Румыния приветствует последние события в Молдове
Взрыв в центре Киева: в ГСЧС сообщили последнюю информацию
Взрыв в центре Киева: в ГСЧС сообщили последнюю информацию
Украина (U20) - Южная Корея в финале ЧМ-2019: обзор матча (Видео)
Украина (U20) - Южная Корея в финале ЧМ-2019: обзор матча (Видео)
Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать
Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать

Штаб ООС: Боевики НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, есть раненый

Штаб ООС: Боевики НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, есть раненый
08:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: За субботу, 15 июня, противник 21 раз нарушили режим прекращения огня, применял запрещенные минскими соглашениями оружие, ранен один боец ВСУ.

Боевики незаконных вооруженных формирований 21 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За текущие сутки один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: два раза Лебединское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза окраину населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия; Новотроицкое – из стрелкового оружия; Красногоровка – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия; трижды Водяное - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Верхнеторецкого - со станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Пески - с 82 мм гранатомета и станкового противотанкового гранатомета", - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты Станица Луганская, Новолуганское, Крымское, Травневый.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: дважды вблизи населенного пункта Водяное - из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил: окраину Крымского - из стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, район проведения операции Объединенных сил посетил член наблюдательного совета "Атлантического совета" генерал США в отставке Дэвид Петреус и директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст. Встречу с американцами провел командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. Во время встречи он сообщил Петреусу и Хербсту о текущей ситуации по безопасности в районе проведения ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Обстрелы, Ситуация на Донбассе, Оккупанты, Штаб ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Порошенко назвал кандидатов-мажоритарщиков от своей партии
03 День Святой Троицы 2019: оригинальные СМС-поздравления с праздником
04 Украина U-20 3:1 Южная Корея U-20: события финала ЧМ-2019
05 Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге
В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге
Прогноз погоды в Украине на Троицу: сохранится жара до +34°, местами дожди
Погода в Украине на Троицу
Итоги дня 16 июня: Украина стала чемпионом мира по футболу, судьба НАБУ и САП
Главные новости 16 июня
День отца: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
День отца: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь