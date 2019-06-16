Взрыв в центре Киева: в ГСЧС сообщили последнюю информацию

Новости Украины: Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заявили, что в результате взрыва в гараже в Шевченковском районе Киева жертв нет и пострадавших нет

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают разбор завалов после взрыва в Шевченковском районе столицы, на улице Тургеневская, жертв и пострадавших при взрыве нет, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Во дворе трехэтажного жилого дома, в одном из 7 кирпичных гаражей произошел взрыв неизвестного происхождения, без последующего горения. В результате взрыва 3 гаража разрушены полностью, повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании. Других видимых признаков разрушения конструкций дома нет. Предварительно в результате взрыва травмированных и погибших нет", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

На месте происшествия было задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 70 человек, а именно: - от ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве 7 единиц основной и специальной техники и 53 человек личного состава; - от Киевской службы спасения 2 единицы техники и 17 человек личного состава. Для подъема бетонных плит была задействована коммунальная инженерная техника.

"По состоянию на 8:00 травмированных и пострадавших не обнаружено. Работы по поиску возможных пострадавших продолжаются" – подытожили в ГСЧС.

Как рассказали местные жители в комментарии ТСН, кирпичные глыбы разлетелись на десятки метров и повредили несколько автомобилей. Взрывная волна разрушила окна и двери в домах. Жители близлежащих домов рассказали, что поздно вечером услышали мощный взрыв, а после этого – едкий запах газа.

По информации спасателей, утечка газа произошла из-за повреждения газовой трубы. После взрыва местные вышли на улицу, некоторые с собой забрали домашних животных.

Одной пожилой женщине выйти из дома помогали спасатели и полицейские. По словам местных, гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом. Специалистам пока не удалось установить, какое именно вещество взорвалось.