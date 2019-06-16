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Воскресенье, 16.06.2019

Вместе с охраной: Зеленский в Мариуполе пробежал через фонтан (Видео)

Во время визита в Мариуполь 15 июня президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан. На записи, которая появилась в сети видно, как Зеленский под возгласы толпы пробегает через фонтан вместе с телохранителями. По данным СМИ, после этого президент сел в автомобиль и уехал.  Ранее глава государства выступил на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР". Напомним, в Украине в воскресенье осадки вероятны только в западных, местами в восточных, Винницкой и Одесской областях, температура ночью 15-20°, днем 28-34°. 
Фото: Скриншот
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Видео, Мариуполь, Владимир Зеленский, Пробежал через работающий фонтан, Жара в Украине.
11:43 Сегодня Телеграф
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