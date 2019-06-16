Прогноз погоды в Украине на Троицу: сохранится жара до +34°, местами дожди

Новости Украины: Украинцев в воскресенье, 16 июня, ждет жарка погода, дневная температура местами достигнет +34°, кратковременные дожди возможны в западных областях.

В Украине в воскресенье осадки вероятны только в западных, местами в восточных, Винницкой и Одесской областях, температура ночью 15-20°, днем 28-34°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, только в западных, местами в восточных, Винницкой и Одесской областях днем кратковременные дожди, грозы, на западе местами град и шквалы15-20 м/с. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 28-33°, в Карпатах ночью 11-16°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 18-20°, днем 30-32°, на Киевщине ночью 15-20°, днем 28-33°.

Прогноз погоды на воскресенье, 16 июня, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27... +29

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +29...+31

17-18 июня преимущественно без осадков, только в западных, Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, на севере Левобережья и востоке страны 13-16°; днем 28-33°, в западных областях 22-27°.

Прогноз погоды на 17 июня Фото: meteo.gov.ua

В столичном регион 17-18 июня также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

Прогноз погоды на 18 июня Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 19-20 июня, в западных, днем 20 июня и в северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 16-22°, днем 27-33°. В Киевской области без осадков, только днем 20 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°.

Напомним, 16 июня христиане восточного обряда отмечают один из величайших праздников – День Святой Троицы. День Святой Троицы - один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. День Святой Троицы или Пятидесятницу отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2019 году православные празднуют Троицу 16 июня. Понедельник, 17 июня, в Украине также будет выходным днем.