Скачать
Воскресенье, 16.06.2019
Румыния приветствует последние события в Молдове
Румыния приветствует последние события в Молдове
Взрыв в центре Киева: в ГСЧС сообщили последнюю информацию
Взрыв в центре Киева: в ГСЧС сообщили последнюю информацию
Украина (U20) - Южная Корея в финале ЧМ-2019: обзор матча (Видео)
Украина (U20) - Южная Корея в финале ЧМ-2019: обзор матча (Видео)
Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать
Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать

Прогноз погоды в Украине на Троицу: сохранится жара до +34°, местами дожди

Смотрите фото (4)
Прогноз погоды в Украине на Троицу: сохранится жара до +34°, местами дожди
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Украинцев в воскресенье, 16 июня, ждет жарка погода, дневная температура местами достигнет +34°, кратковременные дожди возможны в западных областях.

В Украине в воскресенье осадки вероятны только в западных, местами в восточных, Винницкой и Одесской областях, температура ночью 15-20°, днем 28-34°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, только в западных, местами в восточных, Винницкой и Одесской областях днем кратковременные дожди, грозы, на западе местами град и шквалы15-20 м/с. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 28-33°, в Карпатах ночью 11-16°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 18-20°, днем 30-32°, на Киевщине ночью 15-20°, днем 28-33°.

Прогноз погоды на воскресенье, 16 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +29...+31
  • Львов – +29...+31
  • Ивано-Франковск – +29...+31
  • Тернополь – +29...+31
  • Черновцы – +29...+31
  • Хмельницкий – +29...+31
  • Луцк – +29...+31
  • Ровно – +29...+31
  • Житомир – +29...+31
  • Винница – +29...+31
  • Одесса – +29...+31
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +31...+33
  • Кропивницкий – +29...+31
  • Черкассы – +29...+31
  • Чернигов – +28...+30
  • Сумы – +27... +29
  • Полтава – +29...+31
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +27...+29
  • Луганск – +27...+29
  • Харьков – +27...+29
  • Киев – +29...+31

17-18 июня преимущественно без осадков, только в западных, Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, на севере Левобережья и востоке страны 13-16°; днем 28-33°, в западных областях 22-27°.

Прогноз погоды на 17 июня Фото: meteo.gov.ua

В столичном регион 17-18 июня также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

Прогноз погоды на 18 июня Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 19-20 июня, в западных, днем 20 июня и в северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 16-22°, днем 27-33°. В Киевской области без осадков, только днем 20 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°.

Погода в Киеве бьет рекорды: зафиксирована самая теплая ночь с 1881 года

Напомним,  16 июня христиане восточного обряда отмечают один из величайших праздников – День Святой Троицы. День Святой Троицы - один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. День Святой Троицы или Пятидесятницу отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2019 году православные празднуют Троицу 16 июня. Понедельник, 17 июня, в Украине также будет выходным днем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Жара, Дожди, Прогноз погоды в Украине, Погода в Украине на Троицу, Дневная темпераутра, Погода в Украине 16 июня, Погода в Украине 17 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Порошенко назвал кандидатов-мажоритарщиков от своей партии
03 День Святой Троицы 2019: оригинальные СМС-поздравления с праздником
04 Украина U-20 3:1 Южная Корея U-20: события финала ЧМ-2019
05 Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге
В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге
Прогноз погоды в Украине на Троицу: сохранится жара до +34°, местами дожди
Погода в Украине на Троицу
Итоги дня 16 июня: Украина стала чемпионом мира по футболу, судьба НАБУ и САП
Главные новости 16 июня
День отца: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
День отца: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь