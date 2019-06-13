Погода в Киеве бьет рекорды: зафиксирована самая теплая ночь с 1881 года

Новости Украины: Согласно данным Центральной геофизической обсерватории, две ночи подряд 11 и 12 июня в Киеве были побиты температурные рекорды.

Две ночи подряд в Киеве побили температурные рекорды, державшиеся с 1999 и с 1957 годов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория на своем сайте.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 11 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 20,2° С, что на 0,3° С выше предыдущего наивысшего значения 1999 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение + 25,8° С 2009 года", - говорится в сообщении.

На следующий день, то есть в среду, температура ночью не опустилась ниже 21,3° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2° С 1957 года было превышено на 1,1° С.

"Глобальное потепление продолжается!" - отметили в обсерватории.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается сухая и жаркая погода, но со следующей недели в отдельных областях ожидается небольшое снижение температуры воздуха. Однако на Юге и Востоке все еще будут доминировать "очень высокие градусы".

Напомним, уже на этой неделе, а именно - в воскресенье, 16 июня, украинцы будут отмечать Троицу, как известно этот праздник славится давними украинскими традициями, обрядами и суевериями. Так, как Зеленые праздники традиционно отмечают в воскресенье, в этом году украинцы успеют насладиться трехдневным уикендом. Понедельник, 17 июня, в Украине тоже будет выходным днем.