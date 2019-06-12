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Синоптик рассказала, когда ослабнет жара в Украине

Синоптик рассказала, когда ослабнет жара в Украине
14:58 Сегодня Телеграф

Новости Украины: По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже с понедельника, 17 июня, в Украине ожидается небольшое послабление дневной температурыю

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и жаркая погода, но со следующей недели в отдельных областях ожидается небольшое снижение температуры воздуха. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, 13 июня по всей Украине прогнозируется температура до + 30+35 градусов. Ближайшей ночью предполагается +18+23 градуса.

"Локальные дожди с грозами пройдут завтра на Севере, Западе, в Центре и даже на Харьковщине и в Крыму. Хотя большая часть территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе", - заявила Диденко.

Она отметила, что в Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, + 31 + 33 градуса.

На выходных в Украине будет жарко. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"15 июня переменная облачность. Без осадков, лишь днем 15 июня в Карпатском регионе, северных областях и на Винничине местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21 °, на побережье морей до 24 °, днем 29-34 °, 15 июня в восточной части ночью 11-16 °, днем 26-30 °. 16-17 июня преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в западных областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью 16-22 °, днем 29-35 °", - сообщили синоптики.

Синоптик Наталья Диденко добавила, что жара продержится и в ближайшие дни, а небольшое ослабление температуры ожидается со следующего понедельника, однако на Юге и Востоке все еще будут доминировать "очень высокие градусы".

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Напомним, уже на этой неделе, а именно - в воскресенье, 16 июня, украинцы будут отмечать Троицу, как известно этот праздник славится давними украинскими традициями, обрядами и суевериями. Так, как Зеленые праздники традиционно отмечают в воскресенье, в этом году украинцы успеют насладиться трехдневным уикендом. Понедельник, 17 июня, в Украине тоже будет выходным днем.

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Жара, Прогноз, Похолодание, Прогноз погоды, Наталья Диденко, Дневная температура.
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