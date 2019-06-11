Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные

Новости Украины: Уже в ближайшие выходные украинцы будут отмечать Троицу, в связи с праздником понедельник, 17 июня, будет выходным.

Уже на этой неделе, а именно - в воскресенье, 16 июня, украинцы будут отмечать Троицу, как известно этот праздник славится давними украинскими традициями, обрядами и суевериями.

Так, как Зеленые праздники традиционно отмечают в воскресенье, в этом году украинцы успеют насладиться трехдневным уикендом. Это следует из решения Кабинета Министров Украины о переносе рабочих дней в 2019 году.

По христианским традициям каждый год Троица отмечается после 50 дней от Пасхи. В 2019 году Зеленые праздники в Украине будут отмечать 16 июня.

Согласно законодательству Троица – государственный праздник, и поскольку он приходится на выходной день, то понедельник 17 июня во всех государственных учреждениях должен быть выходным.

Напомним, что и 28 июня также будет выходным днем, поскольку в Украине отмечают День Конституции Украины. 28 июня 1996 года Верховной Радой была принята Конституция независимой Украины. После напряженной работы над главным Законом страны, учета замечаний Президента Украины, обсуждения всех спорных статей проекта, в ночь с 27 на 28 июня 1996 года, Верховная Рада Украины приняла Конституцию, которая определила правовые основы независимой Украины, ее территориальную целостность и суверенитет, принципы организации высших органов государства и местного самоуправления, а также права и свободы человека и гражданина.

Праздники в июне 2019

Помимо официальных праздников и выходных предлагаем вашему вниманию список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в июне 2019 года. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 июня – День защиты детей.

2 июня – День работников водного хозяйства, а также День работников местной промышленности.

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии.

5 июня – Всемирный день окружающей среды.

6 июня – День журналиста.

8 июня – Всемирный день океанов.

9 июня – Международный день друзей, а также День работников легкой промышленности.

12 июня – День работников фондового рынка.

14 июня – Всемирный день донора.

16 июня – Троица, а также День медицинского работника.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.

23 июня – День государственной службы Украины, а также День государственной службы ООН.

25 июня – День таможенной службы Украины.

26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, а также Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками.

28 июня – День Конституции Украины.

30 июня – День молодежи.

Кроме того, что на этот месяц приходится пять раз субботних и воскресных дней. Таким образом, всего в июне для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, будут выходными 12 из 30 дней.

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.