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Для крымчан начнут действовать новые правила въезда на материковую Украину

Для крымчан начнут действовать новые правила въезда на материковую Украину
12:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В ближайшее время на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом будет проводится мониторинг цели поездок в форме анкетирования.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решило провести мониторинг цели поездок жителей аннексированного Россией Крыма на материковую Украину. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на первого заместителя руководителя ведомства Юсуфа Куркчи.

По его словам, мониторинг будет проводиться в ближайшее время на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с полуостровом в форме анонимного анкетирования.

"Это позволит более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции", - сказал Куркчи.

Также он сообщил, что по данным проведенного в прошлом году мониторинга, основная часть жителей полуострова отправляется на материковую Украину с целью решения проблем документирования, другая - за получением медицинских услуг.

"Есть определенная категория людей, которая связана с учебой. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше - на отдых или по другим делам", - добавил Куркчи.

Напомним, профильная комиссия Европейского союза намерена рассмотреть возможность запретить въезд в ЕС жителям оккупированных территорий Донбасса, получившим российские паспорта. При этом, 7 стран-членов выступают за введение санкций, а также поручили комиссии рассмотреть возможность введения запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами.

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Крым, Мониторинг, КПВВ, МинВОТ, Цель поездки.
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