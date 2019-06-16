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Во Львовской области во время реставрации памятника ЮНЕСКО нашли крипту

Во Львовской области во время реставрации памятника ЮНЕСКО нашли крипту
13:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: wikipedia.org

Новости Украины: Во Львовской области во время реставрации деревянной церкви XVIII века, которая находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, нашли крипту и захоронения.

В Жовкве на Львовщине во время реставрации деревянной церкви XVIII века, занесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обнаружили крипту и захоронения. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Церковь Пресвятой Троицы построили в 1720 году на средства общины и польского королевича Константина Владислава Собеского на месте сгоревшего храма. Во время археологических раскопок, которые сейчас проводят в храме, впервые нашли обугленную древесину той, предыдущей церкви.

Кроме того, когда сняли пол внутри в алтарной части, вдруг наткнулись на вход в крипту.

"В крипте своды кирпичные, кирпич там разных периодов, есть и XVIII века. С клеймами мы не нашли, но своды оригинальное. А в самой крипте своды бочкообразные", ‒ рассказывает научный сотрудник Государственного историко-архитектурного заповедника Жовквы Владимир Герич.

Крипта была пуста. На подземное помещение намекала и неоднородная стена снаружи.

"Оказывается, что это было окно, вентиляция для той крипты, которая находится внизу. И надо будет это все снимать и окно воспроизвести", ‒ добавляет Владимир Герич.

Также посередине храма нашли жернов. Почему он находился внутри культового сооружения ‒ пока не известно.

"Такой же жернов найден в Потеличе в церкви. Мы не знаем пока, для чего был этот жернов, но он имел какой-то сакральный смысл, потому что этот камень был в центральном месте у нас здесь, в алтарной части, а в Потеличе в центральном нефе", ‒ объясняет Герич.

Рядом с жерновами реставраторы обнаружили монеты и металлические крюки. А под храмом - человеческие останки.

Во время реставрации трехвекового сооружения заменят пол, кровлю, проблемные брусья и устои. Нижние балки разрушены. Чтобы установить новые, через неделю-две церковь полностью поднимут в воздух.

"Строятся так называемые "лисы" ‒ это брусья, которыми поднимается стена, чтобы она не поехала. И под те "лисы" впоследствии подставляется железобетонные мощные швеллеры, чтобы они выдержали несколько десятков тонн веса этой церкви. Они поднимаются домкратами, церковь сдвигается вся и тогда нижний брус извлекается и заменяется", ‒ описывает технологию Владимир Герич.

На такие работы из государственного бюджета на этот год выделено около 4 млн грн. Столь основательной реставрации, как нынешняя, этот памятник еще не видел. Последний раз заменяли кровлю еще 30 лет назад.

"Здесь очень много было перестроек, таких не совсем грамотных. И сейчас речь идет о том, чтобы так укрепить всю конструкцию, чтобы не возвращаться к этому много лет", ‒ говорит Владимир Герич.

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Восстановят также иконостас XVIII века работы школы Ивана Рутковича. Его демонтировали и передадут на реставрацию в западный филиал Национального научно-реставрационного центра. А потом снова вернут в восстановленную церковь. В следующем году будут отмечать 300-летие выдающегося архитектурного памятника.

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Все по теме:

Львовская область, ЮНЕСКО, Захоронения, Церковь Пресвятой Троицы, Крипта.
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