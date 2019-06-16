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Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы в оккупированной Михайловке

Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы в оккупированной Михайловке
14:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали случаи обстрела боевиками школы в Михайловке, дома в Докучаевске и двух квартир в жилом доме в Ясном.

В Михайловке на неподконтрольной территории Луганской области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел действующей школы из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете миссии. 

"Наблюдатели зафиксировали повреждения действующей школы и магазина в Золотом-5 (Михайловка), дома в Докучаевске и в двух квартирах жилого дома в Ясном", - сообщили в мониторинговой миссии.

По оценке наблюдателей, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор школы сообщила, что повреждения появились ночью 13 июня. В ОБСЕ отметили, что ближайшие позиции боевиков расположены на расстоянии около 700 м на север от школы.

"13 июня во н. П. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) наблюдатели зафиксировали повреждения на 3 окнах на западно-северо-западной стороне четырехэтажного здания действующей школы на улице Мира. Они видели свежие отверстия в обоих стеклах окна с двойным стеклопакетом на третьем этаже и соответствующие свежий отверстия в косяке с противоположной стороны коридора, еще одно свежие отверстие в обоих стеклах второго окна с двойным стеклопакетом на третьем этаже и соответствующее отверстие в стенной штукатурке с противоположной стороны того же коридора, а также свежие отверстие в одной из стекол окна с двойным стеклопакетом на втором этаже. Наблюдатели видели осколки стекла на земле под тремя поврежденными окнами. По их оценке, повреждение было вызвано огнем из стрелкового оружия. Директор школы (в возрасте примерно 50 лет) сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня. Ближайшие позиции вооруженных формирований расположены на расстоянии около 700 м к северу от школы. В одноэтажном магазине на улице Первомайской в центре Золотого-5 (Михайловки) члены патруля Миссии видели пулю, которая застряла в юго-западной стороне крыши. Продавец (50 лет) рассказала наблюдателям о том, что обнаружила застрявшую в крыше пулю, когда пришла на работу утром 13 июня", - сообщили в ОБСЕ.

Как сообщалось, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак и Леонид Кучма на ближайшем заседании ТКГ в Минске готовятся объявить "хлебное перемирие" на Донбассе. Встреча трехсторонней группы в Беларуси должна состояться уже 19 июня. Стороны сошлись на том, что выполнение Минских договоренностей должно касаться, в первую очередь, блока безопасности данных соглашений.

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Все по теме:

Боевики, Школа, Магазин, Обстрелы, Жилой дом, Наблюдатели миссии ОБСЕ.
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