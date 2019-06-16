В Нацполиции назвали вероятную причину взрыва в центре Киева (Фото)

Новости Украины: В Национальной полиции Киева предполагают, что причиной мощного взрыва в центре столицы могла стать утечка газа в одном из гаражей.

Причиной мощного взрыва по улице Тургеневской в центре Киева могла стать утечка газа в одном из гаражей. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

В результате взрыва никто не пострадал, добавили в полиции.

Как сообщалось, в субботу, 15 июня, в 23.25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей во дворе дома произошел взрыв, в результате чего разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля.

Жертв и пострадавших нет.