На Донбассе с начала суток ранен один украинский военный

Новости Украины: В Министерстве обороны Украины сообщили, что с начала текущих суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, один украинский военный получил ранение.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили четыре обстрела украинских позиций, один украинский военнослужащий ранен. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута на брифинге в воскресенье.

"По состоянию на 12 часов сегодня, 16 июня, российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела. По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил ранен. Сейчас необходимую медицинскую помощь нашему воину оказывают врачи одного из военных мобильных госпиталей", - сказал Праута.

Так, на Луганском направлении зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия неподалеку от Крымского.

На Донецком направлении противник за ночь дважды обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил возле Водяного: с начала суток со стороны населенного пункта Пикуза - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а через час после этого со стороны Ужевки - из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, огонь из пулеметов крупного калибра оккупанты с 5 утра в течение почти получаса вели по украинским позициям в районе Талаковки.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Потери врага в результате ответного огня со стороны украинских военных уточняются.