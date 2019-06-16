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На Донбассе с начала суток ранен один украинский военный

На Донбассе с начала суток ранен один украинский военный
15:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Министерстве обороны Украины сообщили, что с начала текущих суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, один украинский военный получил ранение.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили четыре обстрела украинских позиций, один украинский военнослужащий ранен. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута на брифинге в воскресенье.

 "По состоянию на 12 часов сегодня, 16 июня, российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела. По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил ранен. Сейчас необходимую медицинскую помощь нашему воину оказывают врачи одного из военных мобильных госпиталей", - сказал Праута.

Так, на Луганском направлении зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия неподалеку от Крымского.

На Донецком направлении противник за ночь дважды обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил возле Водяного: с начала суток со стороны населенного пункта Пикуза - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а через час после этого со стороны Ужевки - из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, огонь из пулеметов крупного калибра оккупанты с 5 утра в течение почти получаса вели по украинским позициям в районе Талаковки.

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Отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Потери врага в результате ответного огня со стороны украинских военных уточняются.

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Боевики, Минобороны Украины, Обстрелы, Ситуация на Донбассе, Ранен один боец ВСУ.
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