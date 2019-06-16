На Донбассе с начала суток ранен один украинский военный

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили четыре обстрела украинских позиций, один украинский военнослужащий ранен. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута на брифинге в воскресенье.
"По состоянию на 12 часов сегодня, 16 июня, российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела. По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил ранен. Сейчас необходимую медицинскую помощь нашему воину оказывают врачи одного из военных мобильных госпиталей", - сказал Праута.
Так, на Луганском направлении зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия неподалеку от Крымского.
На Донецком направлении противник за ночь дважды обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил возле Водяного: с начала суток со стороны населенного пункта Пикуза - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а через час после этого со стороны Ужевки - из крупнокалиберного пулемета.
Кроме того, огонь из пулеметов крупного калибра оккупанты с 5 утра в течение почти получаса вели по украинским позициям в районе Талаковки.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Потери врага в результате ответного огня со стороны украинских военных уточняются.