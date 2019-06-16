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При Минветеранов создадут группу женской реабилитации

При Минветеранов создадут группу женской реабилитации
15:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: При Министерстве по делам ветеранов хотят создать группу по вопросам женской реабилитации и психологической поддержки.

При Министерстве по делам ветеранов будет создана группа по вопросам женской реабилитации и психологической поддержки. Такая договоренность достигнута на встрече основателей платформы "Безопасность.Женщины.Мир" с представительницами Женского ветеранского движения и волонтеркой и автором проекта "Госпитальеры" Яной Зинкевич, сообщает пресс-служба Минветеранов.

"Речь шла о том, что большое внимание нужно уделить психологической поддержке женщин-ветеранок. Поэтому было решено в рамках рабочей группы по психосоциальной адаптации при Министерстве по делам ветеранов Украины создать отдельную группу по вопросам женской реабилитации и психологической поддержки", - говорится в сообщении.

Все детали относительно создания группы будут обсуждены 20 июня во время встречи представительниц "Женского ветеранского движения" с министром по делам ветеранов Ириной Фриз.

Как отмечается, на встрече поднималась также тема противодействия сексуального насилия во время конфликта и домашнего насилия.

"Отдельное внимание уделили информационным компаниям по формированию положительного образа ветерана и ветеранки, программам национально-патриотического воспитания и информационной политике в целом", - подчеркнула Фриз.

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Во встрече, которая состоялась в помещении "Забота хаб" на территории Михайловского Златоверхого собора, приняли участие также первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Мария Ионова.

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Психологическая поддержка, Минветеранов, Создание группы, Женская реабилитация, Женщины-ветеранки.
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