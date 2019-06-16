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На Житомирщине пограничники отыскали заблудившегося местного жителя

На Житомирщине пограничники отыскали заблудившегося местного жителя
23:51 Вс, 16 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Совместно с белорусскими коллегами украинские пограничники нашли пропавшего мужчину.

Пограничники Житомирского отряда Госпогранслужбы Украины в тесном сотрудничестве с пограничниками Мозырского отряда пограничной службы Республики Беларусь помогли найти мужчину, который ушел в лес для сбора ягод и грибов и не вернулся.

"Вчера после обеда к пограничникам отдела "Овруч" обратились местные жители села Радча, Народнического района, с просьбой помочь разыскать пропавшего односельчанина. Мужчина 1988 года рождения, оставив дома телефон, самостоятельно пошел собирать дикоросы в местный леса и исчез", - сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужба Украины.

Украинские пограничники сразу сообщили о происшествии своим белорусским коллегам, соседним подразделениям охраны границы, взаимодействующим правоохранительным органам и организовали поиск пропавшего местного жителя приграничья.

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"Впоследствии, недалеко от государственной границы, осуществляя постоянный обмен информацией, пограничники Украины и Беларуси обнаружили "горе-сборщика" даров леса. Мужчина из-за личной невнимательности заблудился и шел, не ведая куда. Сейчас он возвращен домой", - говорится в сообщении.

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Пограничники, Житомирщина, Госпогранслужба Украины.
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