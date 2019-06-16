Полиция Луганской области задержала боевика "ЛНР" (Видео)

Новости Украины: Задержан боевик принимавший участие в незаконных вооруженных формированиях.

Полицейские на железнодорожной станции в г. Попасная во время проверки документов обнаружили и задержали 31-летнего жителя Лисичанска, который по полицейской базе данных значится, как лицо, принимавшее участие в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом сообщила на странице в Facebook начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Со слов задержанного, он в 2014 году откликнулся на предложение родственника и вступил в незаконное вооруженное формирования "Призрак" так называемой ЛНР. Во время пребывания в батальоне мужчина с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков, расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан", - отметила Погукай.

Через неделю мужчину вызвали на постоянное место работы и он покинул ряды бандформирования.

По данному факту ведутся следственные действия в уголовном производстве, открытом по ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».