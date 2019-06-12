Полиция задержала боевика из "Самообороны Крыма" (Видео)

Новости Украины: На подконтрольной Украине территории на КПП "Каланчак" полиция задержала боевика, который в 2014 году способствовал оккупации Крыма.

Задержанным оказался украинец 35 лет. Как оказалось, мужчина вернулся на подконтрольную часть страны, чтобы возобновить свой паспорт. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В результате следственных мероприятий удалось установить, что пять лет назад задержанный был участником незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

После допроса выяснилось, что мужчина хотел возобновить свой украинский паспорт. "Мужчина объяснил, что хотел поехать на заработки за границу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина Украины", - сообщается на сайте Нацполиции.

В 2014 году задержанный получил грамоту "за активное участие в выполнении боевых задач по защите города Севастополя в составе сил народной обороны".

Боевику сообщили о подозрении в совершении нарушения согласно ч.2 ст. 260 УКУ (участие в незаконных вооруженных формированиях). В Херсонском суде уже избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца. Согласно Уголовному кодексу, обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.