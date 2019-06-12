Итоги дня 11 июня: Новые увольнения, смертельный пожар в Одессе и победа сборной Украины U-20

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов и назначил временных исполняющих, выступление президента Украины в Конституционном суде, победа юношеской сборной Украины по футболу.

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Выступление Зеленского в КС

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Конституционного суда Украины выразил уверенность, что его решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент отвечает всем критериям законности.

"Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады Украины соответствует обоим этим критериям", - сказал Владимир Зеленский в ходе заседания Конституционного суда во вторник в Киеве.

Президент отметил, что граждане Украины не просто не доверяют Верховной Раде, а рейтинг доверия парламенту составляет 4%.

"Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения – это просто попытка народных депутатов еще на несколько месяцев удержаться в своих креслах, за неприкосновенность и возможность обогащения. И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно все об этом знаете, и, думаю, примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно и перед своим народом, и перед своими детьми, и перед всеми украинцами", - сказал он в суде.

Зеленский массово уволил губернаторов

Одним из серьезных кадровых решений Владимира Зеленского было увольнение 15 голов областных государственных администраций. На их место он уже назначил 12 временно исполняющих обязанности губернаторов.

Кого уволил и временно назначил в ОГА Зеленский:

Черниговская ОГА: уволил О.Мисника, назначил – Н. Романову.

Хмельницкая ОГА: уволил В.Лозового, назначил – В. Кальниченко.

Тернопольская ОГА: уволил С.Барну, назначил – И.Крисака.

Сумская ОГА: уволил М.Клочка, назначил – В.Апрекова.

Николаевская ОГА: уволил О.Савченко, назначил – В.Боню.

Львовская ОГА: уволил О.Синютка, назначил – Р.Замлинського.

Кировоградская ОГА: уволил С.Кузьменко, назначил – С.Коваленко.

Киевская ОГА: уволил О.Терещука, назначил – В.Кучера.

Ивано-Франковская ОГА: уволил О.Гончарука, назначил – М.Савку.

Запорожская ОГА: уволил К.Бриля, назначил – Е.Слепян.

Закарпатская ОГА: уволил Г.Москаля, назначил – И. Дурана.

Волынская ОГА: уволил О.Савченко, назначил – О.Киричука.

Полтавская ОГА: уволил Р.Товстого.

Одесская ОГА: уволил С.Паращенка.

Херсонская ОГА: уволил Д.Бутрия.

В общем Зеленский настаивает на освобождении всех голов областных государственных администраций. Сейчас идет поиск специалистов, которые могут возглавить обладминистрации.

Отставка Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление в Верховную Раду об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.

”Подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко”, - сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

По словам Рябошапки, юридическая позиция заключается в том, что, "несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генпрокурор не должен иметь юридическое образование, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором ГПУ может быть только человек, имеющий юридическое образование".

Отставка Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны и внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сказал Рябошапка на брифинге в администрации президента во вторник днем.

Пожар в психиатрической больнице Одессы

В Одессе в результате пожара в психбольнице погибли шесть человек, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Подразделениями ГСЧС спасены 19 человек, из них 4 человека умерли не приходя в сознание и 6 в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них 2 человека умерли. Всего погибло 6 человек, госпитализированы 4 человека", – сказано в сообщении на сайте ведомства в ночь на вторник.

Имена погибших:

Мария Пастернак (85 лет);

Семен Клапчук (85 лет);

Лидия Поровкова (84 лет)

Галина Тодорова (82 года)

Михаил Лазарев (91 год)

Медсестра Юлия Никитина (55 лет).

10 июня в 21.44 в Суворовском районе г.Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар в 23:19. Огонь тушили 57 спасателей, используя 12 ед. техники.

Заявление Филарета

Почетный патриарх Филарет назначил дату "собора", которым хочет официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", — сказал Филарет перед началом форума "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!".

Филарет заявил, что не принимает Томос, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

Юношеская сборная Украины вышла в финал ЧМ по футболу

11 июня проходил полуфинальный поединок чемпионата мира U-20, в котором встречались сборные Украины и Италии. Матч проходил в польском городе Гдыня.

На 65-й минуте Сергей Булеца открыл счет в матча: Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0. Смотрите видео гола.

Концовку матча сборная Украины доигрывала в меньшинстве. На 79-й минуте Денис получил вторую желтую карточку за грубую игру локтем.

На 90+2 минуте Италия забила гол, однако он был отменен после просмотра момента с помощью VAR — Джалука Скамакка ударил Бондаря локтем.