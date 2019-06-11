"Не имеет юридического опыта": Зеленский внес в Раду отставку Луценко

Новости Украины: Владимир Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление в Верховную Раду об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.

Как передает корреспондент, об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил на брифинге по кадровым решениям.

”Подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко”, - сказал он.

По словам Рябошапки, юридическая позиция заключается в том, что, ”несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генпрокурор не должен иметь юридическое образование, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором ГПУ может быть только человек, имеющий юридическое образование”.

”Этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно, должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в области права. Соответственно, Луценко такого опыта не имеет, и президент вносит представление об освобождении Луценко от должности генерального прокурора”, - пояснил Рябошапка.

Как сообщалось, в начале мая Луценко говорил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке. ”Мне трудно работается, но я работаю честно. На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке, а закон о прокуратуре предусматривает смену генпрокурора только в двух случаях - когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел. Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки”, - сказал он.

Однако, по словам Луценко, если парламент выразит ему недоверие, то он будет воспринимать это абсолютно нормально и спокойно.