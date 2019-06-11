Скачать
Вторник, 11.06.2019
У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Зеленский подписал увольнение главы МИД Украины Климкина: кто его заменит
Климкина на посту главы МИД Украины может заменить Пристайко
Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20
Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20
Стильный выход: Селена Гомес премьере фильма "Мертвые не умирают"
Стильный выход: Селена Гомес премьере фильма "Мертвые не умирают"

"Не имеет юридического опыта": Зеленский внес в Раду отставку Луценко

"Не имеет юридического опыта": Зеленский внес в Раду отставку Луценко
15:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление в Верховную Раду об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.

Как передает корреспондент, об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил на брифинге по кадровым решениям.

”Подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко”, - сказал он.

По словам Рябошапки, юридическая позиция заключается в том, что, ”несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генпрокурор не должен иметь юридическое образование, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором ГПУ может быть только человек, имеющий юридическое образование”.

Зеленский не имеет полномочий: Луценко не уйдет с должности

”Этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно, должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в области права. Соответственно, Луценко такого опыта не имеет, и президент вносит представление об освобождении Луценко от должности генерального прокурора”, - пояснил Рябошапка.

Разумков: Представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет

Как сообщалось, в начале мая Луценко говорил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке. ”Мне трудно работается, но я работаю честно. На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке, а закон о прокуратуре предусматривает смену генпрокурора только в двух случаях - когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел. Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки”, - сказал он.

Однако, по словам Луценко, если парламент выразит ему недоверие, то он будет воспринимать это абсолютно нормально и спокойно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, ГПУ, Генпрокурор, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП
03 КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)
04 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
05 Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Прогноз погоды в Украине на 11 июня: &quot;африканская&quot; жара, лишь на Западе - дожди
В Украине установится "африканская" жара
Зеленский выступил на заседании КС: что сказал глава государства (Видео)
Зеленский выступил на заседании КС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь