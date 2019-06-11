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Зеленский подписал увольнение главы МИД Украины Климкина: кто его заменит

Зеленский подписал увольнение главы МИД Украины Климкина: кто его заменит
15:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский уволил Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны, на его место предложил назначить Вадима Пристайко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны и внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко, сообщил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сказал он Рябошапка на брифинге в администрации президента во вторник днем.

Ранее сообщалось, что народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина. За проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 народный депутат на пленарном заседании парламента в четверг. За проект постановления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел проголосовали 137 парламентариев при 226 минимально необходимых для принятия положительного решения. 17 мая Климкин заявил, что написал заявление о своей отставке с поста министра иностранных дел Украины. Он сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, что предлагал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину остаться работать, однако последний отказался. По мнению Зеленского, Климкин профессиональный дипломат, поэтому он предложил ему остаться на своей должности из-за сложной международной ситуации. Но, по словам президента Украины, он решил идти в политику.

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Отставка, Указ, Назначение, Владимир Зеленский, Глава МИД Украины, Павел Климкин, Вадим Пристайко.
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