Верховной Раде не удалось отправить Климкина в отставку

Новости Украины: Рада отказалась уволить Климкина с должности министра иностранных дел.

Народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

За проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 народный депутат на пленарном заседании парламента в четверг.

За проект постановления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел проголосовали 137 парламентариев при 226 минимально необходимых для принятия положительного решения.

Напомним, комитеты Верховной Рады поддержали президентские проекты постановлений об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Соответствующие решения члены комитета приняли на заседании в среду.