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Парубий: Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции

Парубий: Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции
10:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Парубий напомнил, что за последние сутки Украина потеряла на востоке страны одного воина погибшим, еще 12 были ранены.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет о недопустимости запрета стрелять в ответ на атаки противника на Донбассе и называет это является капитуляцией перед РФ.

"Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции. Мы не позволим капитуляции Украины перед Россией", - заявил Парубий, открывая утреннее пленарное заседание парламента в четверг.

Он сказал, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Леонид Кучма на заседании в Минске в среду по поручению президента Владимира Зеленского огласил инициативу том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки российского агрессора.

Как сообщалось, накануне прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

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"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

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Верховная Рада, Леонид Кучма, Андрей Парубий, ОРДЛО, ТКГ.
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