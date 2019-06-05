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Комитеты Рады приняли решения касаемо постановлений об увольнении глав МИД и СБУ

Комитеты Рады приняли решения касаемо постановлений об увольнении глав МИД и СБУ
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Комитеты ВР поддержали увольнение Климкина и Грицака.

Комитеты Верховной Рады поддержали президентские проекты постановлений об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Соответствующие решение члены комитета приняли на заседании в среду.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту определиться путем голосования относительно представления президента об увольнении председателя Службы безопасности Украины. "Предлагаем вынести этот вопрос на рассмотрение зала", - сказал председатель комитета Сергей Пашинский.

Также члены Комитета ВР по иностранным делам поддержали проект постановления Президента Владимира Зеленского №10346 "Об увольнении Климкина П.А. от должности министра иностранных дел Украины".

По словам председателя комитета Анны Гопко, будет также зарегистрирован комитетский проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, поскольку им было подано соответствующее заявление в ВР.

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Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, присутствовавший на заседании комитета, выразил надежду, что Верховная Рада найдет время и оперативно примет решение относительно президентских инициатив, в том числе и об отставке Павла Климкина. В то же время заместитель председателя Комитета, член фракции Радикальной партии Виктор Вовк отметил, что представители фракции не будут голосовать за отставку Павла Климкина пока Президент не объявит, какую кандидатуру он будет предлагать на эту должность. Кроме того, члены комитета напомнили о предоставлении дипломатических рангов народным депутатам Артуру Герасимову, Владимиру Арьеву и Гергию Логвинскому в конце президентского срока Петра Порошенко, отметив, что это было неприемлемым, а также напомнили представителю Президента Руслану Стефанчуку о необходимости заполнения вакансий послов Украины в ряде стран.

Как сообщалось ранее, Президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении с должности министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

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Верховная Рада, СБУ, МИД, Сергей Пашинский, Анна Гопко, Павел Климкин, Василий Грицак.
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