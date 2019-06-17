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На Черниговщине утонул ребенок

На Черниговщине утонул ребенок
03:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Черниговской области в пруду утонул мальчик.

В Черниговской области в субботу во время купания в пруду утонул 10-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области, в Службу спасения "101" в Нежинском районе поступило сообщение, что в с. Лосиновка во время купания в местном пруду утонул мальчик 2009 года рождения.

На глазах у свидетелей он нырнул в воду и исчез. На место происшествия прибыли спасатели отделения 16-й государственной пожарно-спасательной части г. Нежин в составе четырех человек, которые на лодке пытались найти мальчика. К поискам также были привлечены водолазы Прилукского водолазно-спасательного поста, которые и подняли на поверхность тело погибшего ребенка.

Напоминаем, в Днепропетровской области во время купания в реке Ингулец погиб инспектор патрульной полиции Широковского отделение полиции.

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Чернигов, Ребенок, ГСЧС, Пруд, Утонул.
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