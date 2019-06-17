В Запорожской области пьяный водитель насмерть сбил мотоциклиста

Новости Украины: В городе Гуляйполе водитель микроавтобуса, который находился в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил мотоциклиста.

Сегодня утром в городе Гуляйполе Запорожской области, водитель автомобиля, руководивший в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину, который передвигался на мопеде. От полученных телесных повреждений последний скончался. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"16 июня в 7:30 в городе Гуляйполе произошло ДТП. На улице Героев Украины водитель автомобиля "Ford Transit" 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, совершая маневр обгона, сбил мотоциклиста, который двигался впереди, в попутном направлении. Водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, но помешал мопед под авто. В результате аварии водитель мопеда "Honda" 1965 года от полученных телесных повреждений скончался в карете "скорой помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас автомобилист задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.