В Черновцах установили песенный рекорд

На этно-духовном фестивале "Обнова-фест" в Черновцах "Червону руту" Владимира Ивасюка одновременно спело рекордное количество людей.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
"Рекорд Украины установлен. Нам вручили награду в категории "Массовые мероприятия". Представители Книги рекордов Украины зафиксировали этот показатель", - сказал после исполнения песни ведущий со сцены.
XI этно-духовный фестиваль “Обнова-фест” в этом году посвятили Году семьи в Украине, а также композитору и поэту Владимиру Ивасюку.
В нем приняли участие группы Ot Vinta, ФлайzZzа, The Doox, Toloka, Denomen. В рамках фестиваля состоялись лекции уличного университета, показ в кинотеатре под открытым небом, а также художественные акции, флешмобы и рыцарские бои.