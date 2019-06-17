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В Черновцах установили песенный рекорд

В Черновцах установили песенный рекорд
07:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Черновцах установили рекорд самого массового, живого исполнения песни "Червона рута".

На этно-духовном фестивале "Обнова-фест" в Черновцах "Червону руту" Владимира Ивасюка одновременно спело рекордное количество людей.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Рекорд Украины установлен. Нам вручили награду в категории "Массовые мероприятия". Представители Книги рекордов Украины зафиксировали этот показатель", - сказал после исполнения песни ведущий со сцены.

XI этно-духовный фестиваль “Обнова-фест” в этом году посвятили Году семьи в Украине, а также композитору и поэту Владимиру Ивасюку.

Этно-рок-фестиваль KOZAK fest отменили из-за непогоды

В нем приняли участие группы Ot Vinta, ФлайzZzа, The Doox, Toloka, Denomen. В рамках фестиваля состоялись лекции уличного университета, показ в кинотеатре под открытым небом, а также художественные акции, флешмобы и рыцарские бои.

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Концерт, Фестиваль, Черновцы, Песня, Червона рута.
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