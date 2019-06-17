Авария в Винницкой области: четверо погибших (Видео)

Новости Украины: В Винницкой области в результате столкновения двух иномарок погибли четыре человека.

Водители и два пассажира иномарок, столкнувшихся лоб в лоб, погибли, сообщается на сайте Нацполиции.

Авария произошла в субботу, 15 июня в Тростянецкой районе Винницкой области. Автомобили марки Audi А6 и Volkswagen столкнулись, одна из машин в это время выехала на встречную полосу.

Два водителя 31 и 36 лет погибли на месте. Еще двое пассажиров, среди которых супруга одного из водителей, получили травмы, несовместимые с жизнью. На больничных койках оказались еще четверо участников аварии, среди которых двое детей. Угрозы их жизни нет.

В результате досудебного расследования сотрудники силовых служб устанавливают причины данной автоаварии. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 - нарушение ПДД, что повлекло смерть нескольких лиц.