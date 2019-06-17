Сотрудники ГПСУ задержали члена "Казачьего союза войска Донского"

Новости Украины: Сотрудники пограничной службы в КПВВ "Новотроицкое" Донецко-Луганского регионального управления задержали украинца, принимавшего участие в НВФ.

Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления в КПВВ "Новотроицкое" пресекли попытку перемещения через линию соприкосновения гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности российской оккупационной администрации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Оперативники установили, что в 2015 году наш соотечественник участвовал в преступных действиях подразделений так называемого "Казачьего союза войска Донского".

Для проведения соответствующих следственных действий, гражданин передан следователям ГУ ЧП Украины в Донецкой области, в который по этому факту направлено уведомление о выявлении уголовного правонарушения ст.260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".

Напомним, пограничники Житомирского отряда Госпогранслужбы Украины в тесном сотрудничестве с пограничниками Мозырского отряда пограничной службы Республики Беларусь помогли найти мужчину, который ушел в лес для сбора ягод и грибов и не вернулся. Мужчина 1988 года рождения, оставив дома телефон, самостоятельно пошел собирать дикоросы в местный леса и исчез. недалеко от государственной границы, осуществляя постоянный обмен информацией, пограничники Украины и Беларуси обнаружили "горе-сборщика" даров леса. Мужчина из-за личной невнимательности заблудился и шел, не ведая куда. Сейчас он возвращен домой.