Отбой тревоги: станция метро "Печерская" не заминирована

Новости Украины: Сообщение о том, что станция метро "Печерская" в Киеве заминирована, оказалось ложным.

После следственно-розыскных мероприятий информация о минировании станции "Печерской" не подтвердилась. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Так, сегодня, 17 июня, около 14 часов стало известно о якобы заминированной станции метро. После этого ее закрыли.

"Станция "Печерская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Приносим извинения за неудобства", - говорилось в сообщении ведомства.

Проверка помещений подземки была проверена на наличие взрывных веществ либо подозрительных объектов. В результате информация о минировании оказалась ложной.

Менее чем через час станция "Печерская" была разблокирована и возобновила работу.

Ранее сообщалось, что сегодня утром уже успели "заминировать" еще одну станцию киевского метро "Олимпийская". В результате ее пришлось закрыть на час, чтобы проверить истинность данных.