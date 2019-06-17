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Отбой тревоги: станция метро "Печерская" не заминирована

Отбой тревоги: станция метро "Печерская" не заминирована
15:37 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: Сообщение о том, что станция метро "Печерская" в Киеве заминирована, оказалось ложным.

После следственно-розыскных мероприятий информация о минировании станции "Печерской" не подтвердилась. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Так, сегодня, 17 июня, около 14 часов стало известно о якобы заминированной станции метро. После этого ее закрыли.

"Станция "Печерская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Приносим извинения за неудобства", - говорилось в сообщении ведомства.

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Проверка помещений подземки была проверена на наличие взрывных веществ либо подозрительных объектов. В результате информация о минировании оказалась ложной.

Менее чем через час станция "Печерская" была разблокирована и возобновила работу.

Ранее сообщалось, что сегодня утром уже успели "заминировать" еще одну станцию киевского метро "Олимпийская". В результате ее пришлось закрыть на час, чтобы проверить истинность данных.

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Киев, Минирование, Киевский метрополитен, Станция метро, Анонимное сообщение.
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