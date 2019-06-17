В Киеве по "стеклянному" горе-мосту проехался автомобиль (Видео)

Новости Украины: В понедельник, 17 июня, на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве был замечен автомобиль.

В понедельник, 17 июня, в сети появилось фото, на котором видно, что на новый пешеходно-велосипедный мост, который в народе именуют "мост Кличко", заехал автомобиль.

Нарушителем оказался серебристый Mercedes Benz GL, который скрылся в неизвестном направлении. В данный момент полицейские уже начали поиск автомобиля. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники в полиции.

В данный момент известно только, что государственный знак АА 1068 ВР зарегистрирован в Голосеевском районе столицы 10 января 2018 года.

По имеющейся у полицейских информации, Mercedes GL 500 2007 года выпуска выехал в сторону набережной, однако после этого скрылся в неизвестном направлении.

По словам правоохранителей, это является грубым административным правонарушением. Ранее новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве закрывали на один день для проведения технологических работ.

Напомним, 25 мая Киев отмечал День города. К празднику мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром торжественно открыли пешеходный мост. Практически через сутки треснула стеклянная вставка. Произошло это после того, как группа неизвестных активно на нем попрыгала. По другой версии, в мост стреляли. Кстати "флешмоб" с прыжками на открытии моста начал сам городской голова столицы Виталий Кличко. Таким образом он решил продемонстрировать журналистам, что стекло является прочным, а мост – безопасным.