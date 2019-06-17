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В Хмельницкой области пропавшего выпускника нашли спящим в лесу

В Хмельницкой области пропавшего выпускника нашли спящим в лесу
16:28 Сегодня Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: Десятки сотрудников Нацполиции, а также спасателей сутки искали "пропавшего" 16-летнего юношу, который уснул в лесу после празднования выпускного.

В районное отделение полиции в Хмельницкой области обратилась женщина с заявлением о пропаже сына. Ранее он вместе со своими друзьями решили отпраздновать выпускной с ночевкой в палатках у местного озера.

Через сутки молодые люди вернулись домой, но без пропавшего друга. Как потом сообщили ребята полицейским, на утро после празднования увидели только вещи своего товарища, но самого парня нигде не было.

Учитывая, что юноши все время находились у берега водоема, было решено вызвать водолазов для "прочесывания" дна. Параллельно с этим правоохранители проводили розыскные действия по ближайшим окрестностям и лесополосе.

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Как сообщается на сайте Нацполиции, худшие предположения сразу же развеялись, как только на крики полицейских из лесу вышел парень, который и считался пропавшим.

Позже виновник переполоха объяснил, что просто отошел в сторону, чтобы побыть наедине. Из-за количества спиртного, которое было употреблено, заблудился в лесу и уснул. Проснулся, когда услышал крики спасателей.

Полицейские в свою очередь решили провести работу и установить, кто именно продал алкоголь несовершеннолетним парням. Лицо, нарушившее закон, будет привлечено к ответственности.

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Хмельницкая область, Юноша, Выпускной, Нацполиция. Пропавший без вести.
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