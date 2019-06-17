День в ООС: Тринадцать обстрелов, потерь нет

Новости Украины: Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в понедельник, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования осуществили 13 обстрелов позиций Объединенных сил на востоке Украины в понедельник с полуночи, погибших и пострадавших в результате обстрелов в рядах украинских военнослужащих нет.

"С начала суток враг тринадцать раз нарушил режим прекращения огня… Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сводке, опубликованной на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook в понедельник.

Как отмечается в сообщении, боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области. Позиции у с.Широкино Волновахского района были обстреляны со сторонни Саханки из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, позиции у с.Лебединское Волновахского района – со стороны Ужовки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, в районе пгт Талаковка Кальмиусского района г.Мариуполь - со стороны с.Пикузы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции у с.Пищевик Волновахского района были обстреляны со стороны с.Верхнешироковское из крупнокалиберных пулеметов, а у с.Водяное Новоазовского района – со стороны с.Ужовка из автоматических гранатометов.

Восемь обстрелов пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, четыре раза был обстрелян пгт Пивденное Торецкого горсовета Донецкой области: огонь со стороны шахты имени Гагарина и г.Горловка велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции у пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области были обстреляны со стороны пос.Голубовское из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, окраина с.Крымское Новоайдарского района Луганской области – со стороны Славяносербска из минометов калибра 82 мм, г.Попасная был обстрелян со стороны пос.Молодежное из 82 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета, а позиции у пос.Шумы Торецкого горсовета Донецкой области – со стороны г.Горловка из стрелкового оружия.