Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы

Новости Украины: Зеленский заявил, что его приоритетом на посту является возвращение мира в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО, а будет продолжать действовать в рамках Минского процесса.

Об этом он сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

"Мы не готовы к диалогу с "сепаратистами" ... Мы готовы действовать в минском формате, мы готовы в минском формате продолжать отношения", - заявил он.

Также Зеленский отметил, что Украина готова прекратить огонь на Донбассе.

По словам Зеленского, его приоритетом на посту является возвращение мира в Украине.

"Так и есть, это мой приоритет, это моя человеческая позиция и это позиция как президента. Это то, с чем я засыпаю и с чем просыпаюсь каждый день", - добавил он.

"Я и народ Украины, мы все не можем ждать еще пять лет, мы хотим закончить войну, но, чтобы завершить войну, обе стороны: и Россия, и Украина должны хотеть закончить войну, не только Украина", - заявил Зеленский.

"Мы очень хотим, чтобы нас услышали, чтобы мы вернулись к нормальным Минским договоренностям, чтобы мы это все сделали и чтобы у нас закончилась война, и чтобы наши ребята живыми вернулись домой. Я не могу каждый день, как и каждый украинец, слышать, что у нас кого-то не стало", - добавил президент.