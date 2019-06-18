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На Донбассе во время боевого задания погиб командир разведчиков
На Донбассе во время боевого задания погиб командир разведчиков
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На Донбассе во время боевого задания погиб командир разведчиков

На Донбассе во время боевого задания погиб командир разведчиков
03:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: У 43-летнего Павла Тихонова остались жена, сын и дочь.

Командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Тихонов Павел Борисович погиб в зоне ООС во время выполнения боевого задания в понедельник, 17 июня.

Об этом сообщает CBN, ссылаясь на слова руководителя Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской ОГА Вадима Никитина.

У 43-летнего военного остались жена, сын и дочь. Прощание с погибшим предварительно запланировали на четверг, 20 июня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности установления мира на Донбассе военным путем и призвал сохранить санкционный режим и дипломатическое давление в отношении Российской Федерации.

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Донбасс, 17 июня, Павел Тихонов, Погиб командир разведчиков.
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