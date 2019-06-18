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ГСЧС: спасатели ликвидировали лесной пожар в Днепропетровской области

ГСЧС: спасатели ликвидировали лесной пожар в Днепропетровской области
07:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

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В Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар в урочище "Бишлерово"на территории Павлоградского лесничества, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"17 июня в 11:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: Павлоградский район, поселок Вербки, урочище "Бишлерово" Павлоградського лесничества Павлоградского лесхоза, квартал №10", - говорится в сообщении ГСЧС в Фейсбук.

Спасатели локализовали возгорание в 12:56 и в 15:10 ликвидировали.

К тушению пожара привлекались 20 человек личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Пожар, Спасатели, Днепропетровская область, ГСЧС, Пожар в лесу.
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