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Кличко просит очевидцев дать показания против автохама, который заехал на мост

Кличко просит очевидцев дать показания против автохама, который заехал на мост
12:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил неравнодушных киевлян за то, что помогли выявить владельца автомобиля, который "додумался" заехать на пешеходно-велосипедный мост.

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил неравнодушных киевлян, которые помогли найти водителя, заехавшего на новый пешеходно-велосипедный мост, и призвал очевидцев дать полиции показания относительно инцидента. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Относительно дикарей на авто, которые "додумались" заехать на нем на наш пешеходный мост. Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помог выявить этих "любителей прекрасного". Я сразу переслал фото, обратился к патрульной полиции Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также – где сейчас есть автомобиль", – написал мэр столицы.

Также он сообщил, что патрульные продолжают искать очевидцев этого инцидента.

"Сейчас патрульные устанавливают всех, кто мог быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности. Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это – наш город, и нам о нем заботиться!" – резюмировал Виталий Кличко.

Напомним, 17 июня в сети появилось фото, на котором видно, что на новый пешеходно-велосипедный мост, который в народе именуют "мост Кличко", заехал автомобиль.  Нарушителем оказался серебристый Mercedes Benz GL, который скрылся в неизвестном направлении. Полицейские уже начали поиск автомобиля. 

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Все по теме:

Виталий Кличко, Автомобиль, Пешеходно-велосипедный мост, Заехал, Обнаружен владелец авто.
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