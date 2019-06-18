В Одесской области при поиске пропавшей девочки обнаружили ужасную находку

Новости Украины: Глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в пгт Ивановка во время поиска пропавшей 11-летней девочки на местном кладбище обнаружили похороненного без гроба мужчину.

В Одесской области во время поиска пропавшей 13 июня в Ивановке 11-летней Дарьи Лукьяненко правоохранители обнаружили на кладбище похороненного без гроба человека. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, в районный центр Ивановка для оказания практической помощи в поисках девочки отправлены заместитель начальника департамента, а также практики аппарата уголовного розыска, специалисты кинологической службы со специально подготовленными собаками. Вчера полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии увеличили радиус поисковых мероприятий пропавшей девочки, поиски которой продолжаются круглосуточно.

"Во время поисковых мероприятий по розыску бойцы Национальной гвардии Украины обратили внимание на свежую могилу без креста на территории кладбища в Ивановке. Во время визуального осмотра и частичной раскопки насыпи обнаружили замотанные скотчем ноги человека", - сообщил Аброськин.

В дальнейшем было установлено, что в райцентре без соответствующего разрешения ранее был похоронен человек, 1961 г. р.

"При отсутствии близких родственников был захоронен именно таким варварским образом", - заявил Аброськин.

Он отметил, что следователи Национальной полиции Украины в обязательном порядке дадут оценку действиям соответствующих лиц, которые таким образом спрятали тело человека.

Как сообщалось, в Ивановском районе Одесской области проходит спецоперация по розыску 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей днем 13 июня по дороге на занятия танцами. 17 июня полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тыс. долл. у родителей пропавшей девочки.