На Харьковщине "заминировано" 38 зданий: проводится эвакуация

Новости Украины: 18 июня полиция Харьковщины получила сообщение о "минировании" 38 обьектов на территории города и области.

В Харькове и Харьковской области одновременно "заминировали" 38 объектов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Информация о готовящихся взрывах в жилых домах, больницах, аэропорте и нескольких ТЦ поступила в полицию сегодня, 18 июня. В частности, сообщается о "минировании" "Таврии В", БЦ "Протон", "Ашана" на Салтовке и Алексеевке, а также ТРЦ "Павловский".

В данный момент проводится эвакуация граждан. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Напомним, что за первые три месяца 2019 года из 138 фактов анонимных сообщений было раскрыто 57. Правоохранители задержали 49 псевдоминеров, им грозит до 6 лет лишения свободы.