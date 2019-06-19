Штаб ООС: Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения

Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.
Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: в районе населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 82 мм; окраину Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Верхнеторецкое - из стрелкового оружия; вблизи поселка Пески - из миномета калибра 120 мм; Водяное - из стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.
Обстрелам также подверглись населенные пункты Луганское, Новолуганское, Троицкое.
"С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем; в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинку – из стрелковое оружия", - подытожили в штабе ООС.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Напомним, в Донецке представители СММ ОБСЕ зафиксировали пробоины в жилом доме, вызванные обстрелами из автоматического гранатомета АГС-17. В то же время подчеркивается, что расположение украинских позиций значительно превышает максимальную дальность стрельбы из этого оружия.