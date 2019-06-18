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День в ООС: Оккупанты применили запрещенные 82-мм минометы

День в ООС: Оккупанты применили запрещенные 82-мм минометы
19:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из минометов калибра 82 мм.

С начала суток вторника, 18 июня, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, применяя против позиций украинских военнослужащих, в том числе, минометы калибра 82 мм и автоматические гранатометы

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов… Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра операции Объединенных войск в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм вблизи н.п. Авдеевка с направления н.п.Спартак.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил: в районе н.п. Луганское, с направлению Логвинова - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого, с направления Калиновое – из миномета калибра 82 мм; дважды в районе н.п.Новолуганское, с направления н.п.Доломитное - из автоматических гранатометов.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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