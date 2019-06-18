В Кремле о словах Зеленского: По Крыму уже и особо говорить нечего

Новости Украины: В Кремле комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского заявили, что про Донбасс нужно говорить не с президентом РФ, а с жителями, а про Крым уже особо и говорить нечего.

В Кремле видели высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что он при возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью", - сказал Песков журналистам.

"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский в интервью немецкой газете Bild заявил, что начнет возможную встречу с Путиным с того, что Донбасс и Крым относятся к Украине.

Комментируя это сообщение, Песков заметил, что ситуация с принадлежностью Донбасса нужно обсуждать с жителями этого региона.

"Что касается Донбасса, то, наверно, надо это говорить не Путину, а жителям Донбасса. Они являются непосредственным собеседником", - сказал Песков.

"А по Крыму уже и особо говорить нечего", - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский просит сохранить санкционное давление на Российскую Федерацию для помощи в завершении войны на Донбассе и возвращении оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма под украинскую юрисдикцию. Зеленский считает, что председательствование Франции в "большой семерке" в этом году будет способствовать сохранению санкций против РФ. Также Зеленский добавил, что оснований для восстановления в правах делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы нет.