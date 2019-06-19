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В Луганской области после купания в озере в больницу госпитализированы 27 человек

В Луганской области после купания в озере в больницу госпитализированы 27 человек
11:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.06452.com.ua

Новости Украины: В Луганской области после купания в озере Песочное в городе Рубежное с острым гастроэнтероколитом госпитализированы 27 человек, из которых 22 ребенка.

В течение 17-18 июня в лечебные учреждения Луганской области с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек, из которых 22 ребенка, которые перед этим купались в озере Песочное в г.Рубежное, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

В обнародованном в среду утром на сайте Службы сообщении отмечается, что все пострадавшие 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное.

В ГСЧС отметили, что в настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Информацию о госпитализации детей и взрослых после купания в озере г.Рубежное подтверждают и в ГУ Нацполиции Украины в Луганской области.

Так, к ним из госучреждения Рубежанского межрайонного филиала "Луганский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины" в 21.56 вторника, 18 июня, поступила информация о том, что в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей, сообщает начотдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное", - написала Погукай на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на среду.

По словам начотдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в области, сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания.

"В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавила Погукай.

Напомним, в Черниговской области в субботу во время купания в пруду утонул 10-летний мальчик. В Нежинском районе поступило сообщение, что в с. Лосиновка во время купания в местном пруду утонул мальчик 2009 года рождения. На глазах у свидетелей он нырнул в воду и исчез. 

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Все по теме:

Отравление, Дети, Луганская область, Рубежное, Взрослые, Озеро Песочное, Острый гастроэнтероколит.
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