Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. "За" высказались 60 из 75 присутствующих депутатов, "против" - 12.
Противники этого решения депутаты горсовета Игорь Рассоха, Игорь Черняк и Тарас Ситенко в своих выступлениях напомнили о преступлениях Жукова против народа Украины во время Второй мировой войны и после ее окончания. Они отметили, что такое решение нарушает законы Украины, противоречит предписаниям Министерства Украины и Украинского института национальной памяти. Кроме того, они напомнили, что ранее 18 петиций на сайте горсовета набирали более 5 тыс. голосов, но ни разу не рассматривались на сессиях.
Предлагалось также снять рассмотрение этого вопроса с повестки дня, однако это предложение также было отклонено.
Городской голова Геннадий Кернес и выступавший на сессии народный депутат Евгений Мураев заявили, что поваленный активистами бюст Жукова будет восстановлен.
Как сообщалось, в мае 5 тыс. 587 человек подписали петицию на сайте горсовета с просьбой вернуть проспект имени Маршала Жукова. Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды изучила эту петицию и рекомендовала вынести инициативу горожан на рассмотрение сессии.
Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко ранее объяснял, что не существует механизма возвращения улице старого названия, а назвать ее так заново - запрещено Законом "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий".
Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций в воскресенье днем повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.