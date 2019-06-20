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В Днепре реконструируют взлетную полосу аэропорта за 200 млн грн

В Днепре реконструируют взлетную полосу аэропорта за 200 млн грн
11:22 Сегодня Телеграф Фото: dpchas.com.ua

Новости Украины: В Правительстве выделили средства для реконструкции взлетной полосы аэропорта в городе Днепр.

Решение направить 200 миллионов гривен на ремонтные работы в аэропорту Днепра было принято на заседании Кабмина вчера, 19 июня.

Так, Министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил данную инициативу развитием украинской авиации, а значит, необходимостью восстанавливать региональные аэроузлы.

"Министерство инфраструктуры поддержало предложение Премьер-министра Украины и вынесло на утверждение Правительством решение о направлении 200 миллионов гривен на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра", - говориться на сайте министерства.

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Сам глава ведомства сообщил, что возобновление и развитие аэроузлов в регионах страны является приоритетом для министерства, Правительства и местных общин.

"Уже сегодня мы видим, что наша инициатива, закрепленная в Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года, по развитию сети региональных аэропортов, является абсолютно правильной. 50 работающих аэропортов в 2030 году - вполне достижимая цифра", - сказал на заседании глава ведомства.

Также чиновник рассказал об успешном сотрудничестве с европейскими лоукостерами, которые уже зашли в Одессу и Харьков. Слово за Днепром, аэропорт которого, по убеждению Владимира Омеляна, с будущего года сможет принимать рейсы украинских и популярных европейских авиаперевозчиков.

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Все по теме:

Правительство, Аэропорт, Мининфраструктуры, Днепр, Кабмин, Реконструкция, Владимир Омелян, Взлетная полоса.
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