Скачать
Четверг, 20.06.2019
Стало известно, сколько недополучил общий фонд госбюджета Украины
Стало известно, сколько недополучил общий фонд госбюджета Украины
Зеленский подписал первый закон на посту главы государства (Видео)
Зеленский подписал первый закон
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Певица Джессика Симпсон показала первые результаты похудения
Певица Джессика Симпсон показала первые результаты похудения

В Херсоне третий день подряд поступает информация "минировании" зданий

В Херсоне третий день подряд поступает информация "минировании" зданий
15:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Херсоне третий день подряд власти получают ложную информацию о минировании десятков зданий.

В Херсонской области 20 июня поступило сообщение о том, что заминированы все больницы областного центра.

Об этом в Facebook написал начальник отдела по вопросам гражданской защиты города Херсона Александр Лещенко.

«К большому сожалению, продолжение плохого. 11.40 заминирован все больницы города. Соответствующие службы работают в соответствии с планами », - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердили корреспонденту Укринформа в отделе коммуникации полиции области: «Да, поступило сообщение о минировании на электронную почту ДСНС».

МВД: ложные сообщения о минировании поступают из РФ

Ранее сообщалось, что 19 июня в Херсоне из-за сообщения о минировании были эвакуировали детсады. Как писали в соцсетях возмущены действиями "минера" родители, их детей выводили в жару во время "тихого часа". 18 июня, в Херсоне и в курортном Геническе поступали сообщения о минировании больницы и родильных домов, морской академии, ночных клубов и супермаркетов.

Во всех случаях информация о минировании оказалась ложной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Херсон, Минирование, Больницы, Терракт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
04 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
05 Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Вместо АП будет создан Офис Президента
Вместо АП будет создан Офис Президента
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Опять депрессия: Селена Гомес удалила приложение Instagram
Опять депрессия: Селена Гомес удалила приложение Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь