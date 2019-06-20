В Херсоне третий день подряд поступает информация "минировании" зданий

Новости Украины: В Херсоне третий день подряд власти получают ложную информацию о минировании десятков зданий.

В Херсонской области 20 июня поступило сообщение о том, что заминированы все больницы областного центра.

Об этом в Facebook написал начальник отдела по вопросам гражданской защиты города Херсона Александр Лещенко.

«К большому сожалению, продолжение плохого. 11.40 заминирован все больницы города. Соответствующие службы работают в соответствии с планами », - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердили корреспонденту Укринформа в отделе коммуникации полиции области: «Да, поступило сообщение о минировании на электронную почту ДСНС».

Ранее сообщалось, что 19 июня в Херсоне из-за сообщения о минировании были эвакуировали детсады. Как писали в соцсетях возмущены действиями "минера" родители, их детей выводили в жару во время "тихого часа". 18 июня, в Херсоне и в курортном Геническе поступали сообщения о минировании больницы и родильных домов, морской академии, ночных клубов и супермаркетов.

Во всех случаях информация о минировании оказалась ложной.