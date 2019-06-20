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В Одесской области пропала еще одна девочка-подросток: приметы

В Одесской области пропала еще одна девочка-подросток: приметы
16:35 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: В Одесской области полиция устанавливает местонахождение 15-летней девушки Альбины Каневской, которая 18 июня ушла гулять и пропала.

Полиция Одесской области разыскивает 15-летнюю Каневскую Альбину, которая уже два дня не выходит на связь. Как сообщили в отделе коммуникации местной полиции, 18 июня девушка ушла гулять и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

"Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы русые до плеч, под левым глазом небольшая родинка. Была одета в джинсовые шорты светлого цвета, темно-синюю футболку с рисунком шляпы на животе в сеточку", - отметили в полиции.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят обращаться в полицию.

Как сообщалось, 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы, а также авиация.

В среду, 19 июня при отработке территории впгт Ивановка полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате было обнаружено тело пропавшей девочки. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в ее убийстве местного жителя.

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Полиция, Одесская область, Пропала, Розыск, Альбина Каневская.
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