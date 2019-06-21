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На Житомирщине открыли мемориальный знак жертвам геноцида ромов (Фото)

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На Житомирщине открыли мемориальный знак жертвам геноцида ромов (Фото)
00:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Житомирской области открыли мемориальный знак в память о 32-х ромах, сожженных в 1943 году.

В селе Бацево Олевского района Житомирской области открыли мемориальный знак и информационную стелу в память о 32-х ромах, сожженных в 1943 году во время немецкой оккупации.

Как сегодня сообщила пресс-служба Олевского городского совета, открытие состоялось 19 июня во рамках проекта «Защитим память».

Установление мемориального комплекса профинансировало Министерство иностранных дел Германии.

В открытии памятника приняли почетные гости из Берлина, Киева, представители власти, духовенства, местные жители, молодежь и школьники.

Участники мероприятия зажгли свечи и установили их возле мемориала.

«Геноцид ромов долго вытеснялся из памяти немцев и украинцев. Именно поэтому очень символично, что наши два народа сообща превращают места массовых убийств в места памяти и информирования о прошлом, демонстрируя таким образом существенные шаги в борьбе с ромофобией», - отметил директор Фонда Мемориал убитым евреям Европы Уве Ноймэркер.

18-20 июня такие же мемориальные комплексы открыли и в других местах в Житомирской области - в поселках Любар и Иванополь, а также селах Девошин и Колодянка.

В мире чтят память жертв преступления геноцида

Напоминаем, во время немецкой оккупации Украины было убито большинство украинских ромов - более 12 тысяч детей, женщин, мужчин. Кроме того, в румынской зоне оккупации между реками Днестр и Южный Буг погибли более 11 тысяч ромов, депортированных с румынских территорий. Согласно данным Чрезвычайной государственной комиссии, на хуторе Бацево убили 32-х ромов. По свидетельствам местных жителей, их закрыли в амбаре и подожгли. А тех, кто пытался бежать, расстреливали.

Среди убитых были и дети. В мае 1944 года советская Чрезвычайная государственная комиссия начала расследование немецких преступлений в Олевском районе Житомирской области. Комиссия установила имена 35-х убитых жителей села Голыши, а также факт убийства 32-х ромов. Однако убийство ромов предметом судебного разбирательства не было. Человеческие останки засыпали. Установленный на месте преступления деревянный крест со временем разрушился, а место поросло травой.

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Житомирская область, Геноцид, Мемориал, Стела, Бацево.
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